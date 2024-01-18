كأس آسيا.. التشكيلة الأساسية "للديربي العربي" بين فلسطين والإمارات

تتجه أنظار عشاق كأس آسيا لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، صوب ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، الذي يحتضن "الديربي العربي" المرتقب بين منتخبي فلسطين والإمارات، ضمن الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي أحمد العلي صافرة بداية المباراة بين فلسطين والإمارات، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت فلسطين، الثامنة والنصف بتوقيت قطر، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

التشكيلة الأساسية لمنتخب فلسطين:

التشكيلة الأساسية لمنتخب الإمارات:

يذكر أن المنتخب الإماراتي استهل مشواره في نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بالفوز على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم الأحد 14 يناير 2024، على ملعب خليفة الدولي، بمدينة الريان القطرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة (C).

بينما مني منتخب فلسطين بهزيمة كبيرة على يد نظيره الإيراني (1-4) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي أيضا، على ملعب المدينة التعليمية بالريان.

المصدر: RT