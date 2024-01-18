شاهد.. "الفدائي" الفلسطيني يهدر أول ركلة جزاء في كاس آسيا 2023

شهد "الديربي العربي" بين منتخبي فلسطين والإمارات (1-1) مساء اليوم الخميس، إهدار أول ركلة جزاء ضمن نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

احتسب حكم الساحة الدولي الكويتي أحمد العلي ركلة جزاء "للفدائي" في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه المدافع الإماراتي خليفة الحمادي.

وانبرى المهاجم الفلسطيني تامر صيام لتنفيذ ركلة الجزاء، ولكنه فشل في ترجمتها إلى هدف التعادل لبلاده، فقد تصدى حارس المرمى الإماراتي خالد عيسى ببراعة لكرة المهاجم.

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وفرّط منتخب فلسطين بفرصة الخروج بأول فوز له على الإطلاق في نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، واكتفى بتعادل بطعم الهزيمة أمام نظيره الإماراتي (1-1) على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، وذلك في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C) للبطولة.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر في 17 أكتوبر 2022، منح قطر شرف استضافة نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير 2024، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد يوم 14 مايو 2022، أن الصين لن تستضيف البطولة، بسبب الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كورونا "كوفبد-19"، وسياسة الصين الخالية من حالات الإصابة.

المصدر: RT