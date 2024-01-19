العراق يفاجئ اليابان في كأس آسيا 2023 (فيديو)

حقق منتخب العراق مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الياباني (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ويدين العراق "أسود الرافدين" بالفضل في انتصاره الكبير لمهاجمه أيمن حسين، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (5، و45) من زمن الشوط الأول.

بينما سجل الياباني واتارو إيندو هدف اليابان الوحيد في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي جرى على استاد المدينة التعليمية في منطقة الريان بقطر.

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وحقق منتخب العراق بذلك انتصاره الثاني على التوالي في النسخة الحالية لمسابقة كأس آسيا 2023، بعد تعادله الأول على نظيره الإندونيسي (3-1) يوم الاثنين الماضي، في الجولة الافتتاحية للبطولة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وينفرد بصدارة المجموعة الرابعة (D).

وحجز العراق، الذي حقق أول فوز على اليابان في تاريخ البطولة، مقعدا له في دور الـ16 للنسخة الحالية للبطولة القارية، المقامة في قطر.

في المقابل، تعرض منتخب اليابان للهزيمة الأولى، بعد أن قص شريط منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة، ليتراجع إلى المركز الثاني على سلم الترتيب، بانتظار نتيجة مباراة فيتنام وإندونيسيا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT