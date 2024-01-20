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هدف بـ"نيران صديقة" في الوقت القاتل يفسد أفراح "نشامى" الأردن (فيديو)

الرياضة

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AP /Aijaz Rahi
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تعادل منتخب الأردن مع نظيره الكوري الجنوبي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

افتتح النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون التسجيل "للشمشون" مبكرا بعد مرور تسع دقائق فقط من صفارة البداية، بهدف من ركلة جزاء، بينما سجل زميله بارك يونغ وو هدف التعادل لخصمه خطأ في مرماه عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم وضع المهاجم الأردني يزن النعيمات "النشامى" في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول أيضا.  

ولكن فرحة "النشامى" لم تكتمل فقد تلقت شباكهم هدف التعادل بـ"نيران صديقة" سجله المدافع يزن العرب خطأ في مرماه، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا للضائع للمباراة التي جرت على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

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ورفع الأردن رصيده بعد هذا التعادل إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة الخامسة (E)، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الكوري الجنوبي.

وكان منتخب الأردن قد بدا غمار نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بفوز عريض على نظيره الماليزي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

بينما فاز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره البحريني (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين أيضا، في استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

المصدر: RT 

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