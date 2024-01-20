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ما سر رفع سون قميص حارس الشباب السعودي احتفالا بهدفه في مرمى الأردن (فيديو)

الرياضة

ما سر رفع سون قميص حارس الشباب السعودي احتفالا بهدفه في مرمى الأردن (فيديو)
AP /Aijaz Rahi
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وجه قائد منتخب كوريا الجنوبية، هيونغ مين سون، رسالة دعم لزميله حارس المرمى كيم سيونغ غيو، بعد التسجيل في مرمى الأردن (2-2) اليوم السبت، في ثاني جولات المجموعة الثانية لكأس آسيا.

افتتح النجم هيونغ مين سون التسجيل "للشمشون" بهدف مبكر من ركلة جزاء، بعد مرور تسع دقائق فقط على انطلاق صفارة بداية، المباراة التي جرت على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، في ثاني جولات منافسات المجموعة الثانية لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

وحرص النجم الكوري في أثناء احتفاله بالهدف، على رفع قميص لجيو في رسالة تعاطف وتضامن مع الحارس الذي تعرض لإصابة صادمة بقطع في الرباط الصلبي، يوم الخميس الماضي.

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وكان كيم سيونغ غيو (33 عاما) حارس مرمى نادي الشباب السعودي، شارك أساسيا في الجولة الأولى أمام البحرين (3-1)، ولكن في أثناء التحضير للمباراة الثانية أصيب بقطع في الرباط الصلبي.

ويحتاج قطع الرباط الصلبي إلى 6 أشهر على الأقل حتى تنتهي تداعياته، ما يعني انتهاء الموسم بالنسبة للحارس الكوري الجنوبي.

المصدر: وسائل إعلام 

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