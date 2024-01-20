البحرين تنعش آمالها بهدف قاتل في مرمى ماليزيا (فيديو)

انتزع منتخب البحرين فوزا ثمينا من نظيره الماليزي (1-0) في الوقت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ويدين الأحمر البحريني بالفضل في انتصاره لمهاجمه علي مدن، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع لزمن اللقاء على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

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وحقق منتخب البحرين انتصاره الأول في النسخة الحالية للبطولة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نظيره الكوري الجنوبي (3-1)، ليحصد أول ثلاث نقاط، وينعش آماله في بلوغ دور الـ16 لنهائيات النسخة الحالية لمسابقة كأس آسيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر.

ويحتل منتخب البحرين المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة (E) بفارق نقطة واحدة خلف كل من منتخبي كوريا الجنوبية والأردن.

وتنص قواعد البطولة القارية على تأهل البطل والوصيف من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

في المقابل، تعرض منتخب ماليزيا للهزيمة الثانية على التوالي ويقبع في قاع المجموعة من دون نقاط.

المصدر: RT