شاهد مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة العراق واليابان الموعد والتشكيلة

يخوض منتخب العراق مباراة صعبة ضد العملاق الياباني اليوم الجمعة، وذلك في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة (D) لكأس آسيا 2023، المقامة حاليا في قطر.

وستقام مباراة العراق واليابان على استاد المدينة التعليمية في منطقة الريان، وذلك في تمام الساعة (14:30) بتوقيت العاصمتين العراقية بغداد والقطرية الدوحة.

بدأ منتخب العراق غمار نهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره الإندونيسي (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين الماضي، على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي السد.

ويحتل العراق المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D)، متأخرا بفارق الأهداف خلف نظيره الياباني، الذي افتتح منافسات هذه المجموعة بفوز مثير على نظيره الفيتنامي (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

يذكر أن فريق اليابان يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بواقع أربعة ألقاب (1992، 2000، 2004، 2011)، بفارق لقب واحد أمام منتخبي السعودية وإيران.

بينما يبحث منتخب العراق عن اللقب الثاني له في بطولة القارة الصفراء، بعد فوزه بنسخة عام 2007.

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وفي ما يلي تشكيلة العراق المتوقعة ضد اليابان:

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: سعد ناطق، حسين على، على عدنان، ميرخاس

خط الوسط: أسامة رشيد، أمير العماري، زيدان إقبال

خط الهجوم: إبراهيم بايش، مهند على، على جاسم.

تشكيلة اليابان المتوقعة ضد العراق:

حراسة المرمى: سوزوكي

خط الدفاع: سوجاوارا، تانيجوتشي، إيتاكورا، هيروكي إيتو

خط الوسط: موريتا، أتارو إندو، إيتو، مينامينو، ناكامورا.

خط الهجوم: ماساهيرو هوسي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليابان اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024، في بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا:

ستبث أحداث مباراة القمة المثيرة بين "أسود الرافدبن" والساموراي" الياباني عبر شبكة قنوات (beIN ASIAN CUP) الناقلة لنهائيات النسخة الـ18 لبطولة كأس آسيا، في جميع الدول العربية قناة "beIN Sports Asian cup 1HD".

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داخل السعودية قناة "SSC Sport 5 HD"

في الإمارات قناة أبو ظبي الرياضية 1

في قطر قناة الكأس "Alkass EXTRA One HD"

داخل العراق قناة الرابعة الرياضية.

المصدر: وسائل إعلام