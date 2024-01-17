سوريا ضد أستراليا مجددا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

تتجه أنظار عشاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم، يوم الخميس 18 يناير 2023، صوب استاد جاسم بن حمد بنادي السد بقطر، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين منتخبي سوريا وأستراليا.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإماراتي، عادل النقبي، صفارة بداية المواجهة بين سوريا وأستراليا، في الساعة (11:30) بتوقيت غرينيتش، الساعة (14:30) بتوقيت سوريا.

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واستهل منتخب سوريا مشواره في نهائيات النسخة الـ18 لبطولة كأس أمم آسيا 20223، بتعادل ثمين أمام نظيره الأوزبكي من دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية (B)، بينما فاز منتخب أستراليا نظيره الهند بهدفين من دون رد.

وتعود آخر مباراة بين المنتخبين ضمن كأس آسيا إلى عام 2019، وانتهت بفوز "الكنغر" الأسترالي على "نسور قاسيون" بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيلة المنتخب السوري المتوقعة ضد أستراليا:

حراسة المرمي: أحمد مدنية.

خط الدفاع: أيهم أوسو، ثائر كروما، مؤيد العجان، عبد الرحمن ويس.

خط الوسط: إيزاكيل العم، خليل إلياس، عمار رمضان، محمود الأسود، إبراهيم هيسار.

خط الهجوم: بابلو الصباغ.

أما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأستراليا، فهي:

اس اس سي سبورت 1 اتش دي (beIN ASIAN CUP 1)

بي ان سبورت آسيا 2 اتش دي (beIN ASIAN CUP 2)

بي ان سبورت آسيا 3 اتش دي (beIN ASIAN CUP 3)

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أبو ظبي الرياضية آسيا 1 اتش دي

دبي الرياضية آسيا اتش دي

الكأس 1 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA One HD)

الكأس 2 إكسترا اتش دي (Alkass EXTRA TWO HD)

الرابعة 1 اتش دي

الرابعة 2 اتش دي

SSC1 HD

المصدر: وسائل إعلام