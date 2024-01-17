مدرب سوريا يستفز أستراليا قبل المواجهة بينهما في كأس آسيا 2023

صرح الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري لكرة القدم، بأن نظيره الأسترالي "قوي على الورق فقط"، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023.

ويستعد منتخب سوريا لمواجهة أستراليا، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وكان المنتخب السوري قد بدأ غمار بطولة القارة الصفراء بتعادل ثمين مع نظيره الأوزبكي من دون أهداف، يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية (B)، بينما فاز منتخب أستراليا نظيره الهند بهدفين من دون رد.

وقال كوبر خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "من الصعب اللعب على التعادل، ولا يوجد مدرب يبدأ الاستعداد لأي مباراة بمحاولة التعادل، تحضيري لأي مباراة هو الفوز، وهذا هدفنا الأساسي بشكل عام".

وأضاف المدرب، المعروف بنهجه الدفاعي: "نظريا الناس تقول أستراليا أفضل، وهذا صحيح على الورق، لكن في أرض الملعب كل شيء ممكن، وأتحدث إلى لاعبي فريقي عن كيفية الفوز على فريق أفضل، يجب محاولة تجنب ارتكاب الأخطاء أمام فريق قوي، ولم لا نفوز على أستراليا؟! سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار".

وتعرض كوبر لانتقادات سابقة بسبب أسلوبه الدفاعي، لكنه يعتقد أنه لا يوجد مدرب في العالم يعتمد فقط على الدفاع، بل يجب المزج بين الطريقتين الهجومية والدفاعية.

وأوضح كوبر: "نحن المدربين نطالب دائما بفترة من الوقت، وخصوصا مدربي المنتخبات، حيث تحتاج إلى اختيار الطريقة الأنسب دفاعيا وهجوميا، ولا يوجد مدرب يدافع فقط، يجب أن تلعب بمزيج بين الدفاع والهجوم، ونحن المدربين نختار الأسلوب الأنسب واللاعبين الأنسب".

وتابع: "أنا في مجال التدريب منذ 30 عاما، ولم أجد أي مدرب يعتمد على الدفاع فقط، لكن يمكن الاعتماد على انضباط خططي، وهذا يساعد على حصد النقاط، ومنح الراحة للاعبين، وتحقيق إنجازات مثل التأهل لكأس العالم (مع مصر في 2018)".

وواصل: "خسارتنا أمام أستراليا في نسخة 2019 مرحلة انتهت، لدينا لاعبون جدد وطموحات جديدة، قد يتغير المدرب واللاعبون من وقت لآخر ونحن نفكر في كل مباراة على حدة.. ومباراة الغد ستكون صعبة جدا ولكن طموحنا مشروع في تحقيق نتيجة جيدة".

ورفض كوبر الحديث عن مستقبل سوريا في البطولة أو عن مصيره بعد البطولة، بقوله: "تركيزي كله ينصب على مباراة الغد، انتهينا من أول خطوة، وأمامنا خطوة تالية، وكل عملنا وجهدنا على هذه المباراة، مستقبلي هو يوم غد.. أنا لا أفكر في المستقبل البعيد، ما يهمني مباراة الغد فقط".

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من جانبه، أكد أيهم أوسو، نجم المنتخب السوري، على ضرورة تحقيق الفوز أمام أستراليا، بقوله: "سنقدم كل الجهود لأداء مباراة جيدة وتحقيق نتيجة تسعد الجمهور السوري".

وأضاف: "اللاعبون في المنتخب متفاهمون ومنسجمون وأنا سعيد جدا والجميع يملك حالة ذهنية جيدة".

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وكشف أيهم أوسو: "ولدت في السويد، وعائلتي كلها تحب كرة القدم، انضمامي للمنتخب شرف كبير، وأنا وعائلتي سعيدين جدا، وبعد مشاركتي بوديتين ومباراة رسمية، فأنا فخور جدا بانضمامي للمنتخب وسأقوم كل ما بوسعي لإسعاد الجمهور السوري".

واختتم أوسو تصريحاته قائلا: "أنا متحمس جدا للقاء الغد ولسنا خائفين، وسنلعب مباراة قوية وليس لدينا أي ضغوطات".

المصدر: وكالات