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لبنان ينعش آماله في بلوغ دور الـ16 لكأس آسيا

الرياضة

لبنان ينعش آماله في بلوغ دور الـ16 لكأس آسيا
AFP /KARIM JAAFAR
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تعادل المنتخب اللبناني مع نظيره الصيني من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم "قطر 2023".  

وحصد منتخب لبنان أول نقطة له في البطولة، لينعش آماله في الوصول إلى الدور السادس عشر من البطولة، بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام صاحب الأرض القطري بثلاثية نظيفة، يوم الجمعة الماضي، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ18 لكأس آسيا.

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ويحتل منتخب لبنان المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، ورغم ذلك لديه فرصة جيدة في بلوغ الدور المقبل، في حال الفوز على منتخب طاجيكستان في المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن الجولة الثالثة.

ويتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه إلى الدور صمن النهائي للبطولة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

المصدر: RT 

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