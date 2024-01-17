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كأس آسيا 2023.. منتخب قطر أول المتأهلين إلى دور الـ16

الرياضة

كأس آسيا 2023.. منتخب قطر أول المتأهلين إلى دور الـ16
AFP /HECTOR RETAMAL
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أصبح منتخب قطرا أول المتأهلين إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على نظيره الطاجيكي (1-0) مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويدين الأدهم العنابي بالفضل في انتصاره لنجمه أكرم عفيف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 17 من عمر المباراة التي جرت على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وأكمل المنتخب الطاجيكي المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 بعد طرد مهاجمه أمادوني كامولوف.

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وحجز منتخب قطر البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا 2023، بعد أن حقق انتصاره الثاني على التوالي، وعزز صدارته لقائمة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه الصيني، الذي تعادل مع منتخب لبنان من دون أهداف في وقت سابق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد منتخب طاجيكستان عند نقطة واحدة حصدها من تعادله مع نظيره الصيني (0-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.   

المصدر: RT 

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