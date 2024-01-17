كأس آسيا 2023.. التشكيلة الأساسية لمباراة قطر وطاجيكستان

يحتضن استاد "البيت"، مساء اليوم الأربعاء، مباراة منتخبي قطر وطاجيكستان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الياباني هيرويوكي كيمورا صفارة بداية المواجهة في الساعة (14:30) بتوقيت غرينيتش، والساعة (17:30) بتوقيت قطر.

تشكيلة منتخب قطر:

22- مشعل برشم

4- محمد وعد

5- طارق سلمان

11- أكرم عفيف

12- لوكاس مينديز

15- بسام الراوي

17- إسماعيل محمد

19- المعز علي

20- أحمد فتحي

23- مصطفى طارق

24- جاسم جابر.

المدرب: الإسباني ماركيز لوبيز.

تشكيلة منتخب طاجيكستان:

🗒️ تشكيلة الفريقين | 🇹🇯 طاجيكستان 🆚 قطر 🇶🇦



تغييرات عديدة من المدرب ماركيز لوبيز في الظهور الثاني للعنابي في #كأس_آسيا2023



هل يستطيع أصحاب الأرض الفوز باللقاء وحسم التأهل؟ 🤔



📺 تابعوا المباراة مباشرة عبر: https://t.co/PIEt5oiHpc#هَيّا_آسيا | #طاجيكستان_قطرpic.twitter.com/fsOZ8B1Sd8 — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) January 17, 2024

وكان منتخب قطر قد استهل حملة الدفاع عن لقب بطل آسيا، بفوز مستحق على نظيره اللبناني (3-0) في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

بينما تعادل منتخب طاجيكستان مع نظيره الصيني من دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

المصدر: RT