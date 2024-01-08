قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا تسفر عن مواجهة نارية لريال مدريد

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم التي جرى سحبها يوم الاثنين عن مواجهة نارية تجمع بين الجارين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وكانت القرعة رحيمة بالعملاق الإسباني الآخر، نادي برشلونة الذي سيواجه أونيونيستاس دي سلمنقة من دوري الدرجة الثالثة والذي تأهل إلى ثمن النهائي بفوزه المفاجئ على فياريال بركلات الترجيح 7-6 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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وجاءت نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا كالآتي:

أتلتيكو مدريد – ريال مدريد

أونيونيستاس دي سلمنقة – برشلونة

تينيرينفي – ريال مايوركا

خيتافي – إشبيلية

أوساسونا – ريال سوسييداد

فالنسيا – سيلتا فيغو

أتلتيك بلباو – ديبورتيفو ألافيس

جيرونا – رايو فاليكانو



ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن النهائي أيام 16 و17 و18 يناير الجاري، على أن تلعب لقاءات ربع النهائي في الـ24 من الشهر ذاته.

وستقام لقاءات نصف النهائي في فبراير المقبل، فيما تجرى المباراة النهائية في السادس من أبريل المقبل.

المصدر: وكالات