كأس إسبانيا.. خروج فياريال على يد فريق من الدرجة الثالثة

خرج فياريال من الدور الـ32 لكأس إسبانيا لكرة القدم يوم الاثنين بخسارته أمام أونيونيستاس دي سلمنقة من الدرجة الثالثة بركلات الترجيح 6-7 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

واستكملت المباراة اليوم الاثنين بعدما كانت توقفت أمس الأحد في بداية الوقت الإضافي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ليخيم الظلام الكامل على الملعب، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين 1-1.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان إن المباراة تأجلت "بسبب مشكلة حدثت تتعلق بإضاءة ملعب رينا صوفيا".

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وتقدم فياريال الذي يحتل المركز الثالث عشر في الدوري الإسباني عبر الشاب المغربي إلياس أخوماش في الدقيقة 82، قبل أن يدرك دي سلمنقة التعادل من ركلة جزاء سددها بنجاح البديل ألفريد بالاناس (87) أمام نحو 6 آلاف متفرج ليفرض التمديد.

واستمر التعادل 1-1 في الشوطين الإضافيين ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسم فيها الحظ لنادي دي سلمنقة المغمور.

ولحق دي سلمنقة الذي سيكون الفريق الوحيد من الدرجة الثالثة يخوض الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا، بكل من برشلونة، ريال مدريد وجاره أتلتيكو، إشبيلية، أتلتيك بلباو، أوساسونا، ريال مايوركا وسلتا فيغو بين عدة أندية حجزت مقعدها إلى هذا الدور.

المصدر: وكالات