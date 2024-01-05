برشلونة يعلن طبيعة إصابة كانسيلو قبل كأس السوبر

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، تعرض لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو لالتواء في الرباط الجانبي الأوسط لركبته، خلال مباراته أمام مضيفه لاس بالماس (2-1) مساء أمس الخميس.

واضطر جواو كانسيلو لمغادرة الملعب مبكرا بعد مرور تسع دقائق فقط من بداية اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، بعد تعرض للإصابة إثر التحام قوي مع ماكسيمو بيروني لاعب لاس بالماس، لدى تسديده كرة مشتركة.

وذكر برشلونة في بيان رسمي اليوم الجمعة: "الفحوصات الطبية تظهر إصابة جواو كانسيلو بالتواء في الرباط الجانبي الأوسط لركبته اليسرى، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

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ولم يعلن برشلونة فترة غياب كانسيلو عن الملاعب، لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت إلى استبعاد مشاركته في بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 10 إلى 14 يناير الجاري.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام فريق بارباسترو في دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الأحد المقبل، قبل أن يستهل مشواره في كأس السوبر بمواجهة أوساسونا يوم الخميس بالدور نصف النهائي.

بينما ستشهد المباراة الثانية في كأس السوبر، مواجهة قطبي العاصمة مدريد الكروي، بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.