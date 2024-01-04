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"هدف غير شرعي".. فوز ريال مدريد على ريال مايوركا يثير الجدل في (فيديو)

الرياضة

AP /Bernat Armangue
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حامت الشكوك حول "شرعية" هدف فريق ريال مدريد في مرمى ضيفه ريال مايوركا (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وسجل المدافع الألماني أنطونيو روديغير هدف الفوز الوحيد لريال مدريد، في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بتسديدة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها زميله الكرواتي لوكا مودريتش.

واحتج لاعبو نادي ريال مايوركا على قرار حكم المباراة احتساب الهدف وعدم الالتفات لتدخل داني كارفاخال الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد ضد أنطونيو خوزيه رايلو لاعب نادي مايوركا، مطالبين بالاستعانة بتقنية الفيديو المساعد للحكم "VAR".

وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير لها، أن هناك "خطأ فادحا" ارتكبه داني كارفاخال ضد أنطونيو خوزيه رايلو، تسبب في إسقاط لاعب نادي مايوركا على الأرض بعدما أمسكه المدافع المخضرم بيده، وهو ما أدى لتسهيل مهمة روديغير في التسجيل.

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وعلقت الصحيفة الكتالونية: "كيف لم يكشف الفار عن الخطأ؟ إنه خطأ واضح يؤثر بشكل مباشر على تسجيل الهدف، وكان يجب إلغاء الهدف بمجرد مشاهدة الصور، لكن التقنية لم تخطر الحكم بأي شيء".

وبدوره، علق المكسيكي خافيير أغيري، مدرب مايوركا على الهدف الذي تسبب في هزيمة فريقه، قائلا: "الحكم اعتبر أن الكرة لا تستحق احتساب خطأ".

ورفع نادي ريال مدريد بفضل هذا الهدف رصيده إلى 48 نقطة، واحتفظ بصدارة الدوري، متفوقا بنتيجة المواجهة المباشرة على وصيفه جيرونا.

المصدر: وسائل إعلام 

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