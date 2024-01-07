جماهير الخصم صفقت له.. بيلينغهام يخطف الأنظار بلفتة إنسانية مع طفل من حاملي الكرات (فيديو)

خطف النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الأضواء بلفتة إنسانية رائعة مع أحد الأطفال من حاملي الكرات خلال مباراته أمام مضيفه "أراندينا" ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

لم يشارك جود بيلينغهام في هذه المباراة، وكان جالسا على دكة البدلاء متغطيا ببطانية، وعندما لاحظ أن طفلا من جامعي الكرات يشعر بالبرد الشديد، ذهب إليه ومنحه بطانيته، لينال هذا الفعل استحسان وتصفيق الجماهير في المدرجات.

❤️👏 Jude Bellingham gave his blanket to a ball boy who was cold during the Copa del Rey match... 🥹 pic.twitter.com/dA3RB6iEG8 — EuroFoot (@eurofootcom) January 7, 2024

كما التقط النجم الإنجليزي صورة مع الطفل بعد صافرة نهاية المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد على مضيفه "أراندينا" فريق دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، (3-1) مساء أمس السبت، ليتأهل الفريق الملكي إلى دور الستة عشر من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

🤍 Jude Bellingham also took a photo with the ball boy who he gave his Real Madrid blanket to. pic.twitter.com/qtIHDCEtUZ — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 6, 2024

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يذكر أن جود بيلينغهام (20 عاماً) انضم إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي 2023، قادما من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، وشارك منذ ذلك الحين في 22 مباراة بقميص "الميرنغي"، وسجل خلالها 17 هدفا إضافة إلى 5 تمريرات بمختلف مسابقات خلال الموسم الجاري (2023-2024)

المصدر: RT