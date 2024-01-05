برشلونة يستهل العام الجديد 2024 بفوز بشق الأنفس

بدأ فريق برشلونة مشواره في العام الجديد 2024، بفوز صعب على مضيفه لاس بالماس (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله المهاجم منير الحدادي عند الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

ورد الفريق الكتالوني الصاع صاعين، بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من المهاجم الإسباني فيران توريس، ولاعب خط الوسط الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقتين (55، و90 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "دي جران كاناريا - Estadio de Gran Canaria" بمدينة لاس بالماس.

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وحقق فريق برشلونة انتصاره الثاني على التوالي، ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط عن ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا.

في المقابل، مني نادي لاس بالماس بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم الترتيب برصيد 25 نقطة.

المصدر: RT