البليهي يرد على مزحة تركي آل الشيخ

رد مدافع نادي الهلال السعودي لكرة القدم، علي البليهي، على تصريحات رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ بخصوص المفاجآت المثيرة المرتقبة خلال منافسات كأس موسم الرياض.

ويشارك نادي الهلال في مسابقة كأس موسم الرياض 2023، التي تنطلق يوم 29 يناير الجاري، على أرض ملعب "المملكة أرينا"، إلى جانب كل من النصر السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة "إكس": "كاميرا الجسم مع الصوت بنحاول نستخدمها في كأس موسم الرياض.. متردد احطها للبليهي".

وعلق علي البليهي على منشور تركي آل الشيخ، قائلا: "أنا جاهز يا طويل العمر".

انا جاهز يا طويل العمر ✌🏾 — علي البليهي (@ali99i) January 2, 2024

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ويعد البليهي من أكثر اللاعبين الذين يثيرون الجدل بسبب احتفالاتهم بالأهداف، وكان آخرها الاحتفال بالبالون الأزرق أمام الفيحاء بالدوري السعودي، كما كان له مواقف استفزازية من قبل مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

المصدر: "twitter/ali99i"