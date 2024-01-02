غيابات مؤثرة.. قائمة المنتخب السعودي النهائية لكأس آسيا

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للأخضر، التي ستشارك في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، وشهدت غيابات مؤثرة.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، خلال الفترة من يوم 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير 2024.

وشهدت قائمة الأخضر السعودية النهائية المؤلفة من 26 لاعبا، غياب كل من، سلطان الغنام ومحمد البريك وسلمان الفرج، إضافة لحارس المرمى محمد العويس الذي يغيب عن الملاعب بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالتالي:

لحراسة المرمى: نواف العقيدي، أحمد الكسار، راغد نجار.

لخط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، فواز الصقور، عيد المولد.

لخط الوسط: فيصل الغامدي، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

لخط الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان، عبد الله رديف، صالح الشهري، أيمن يحيى.

وسيلعب المنتخب السعودي "الأخضر"، الذي سبق وأن حقق اللقب القاري 3 مرات، في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات سلطنة عمان وتايلاند وقرغيزستان.

المصدر: "twitter/SaudiNT"