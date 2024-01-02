إطلاق أغنية كأس آسيا 2023.. تنوع الثقافات من الرياضة إلى أساليب الطهي (فيديو)

كشف النقاب اليوم الثلاثاء، عن الأغنية الرسمية لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري، وحتى 10 فبراير 2024.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الكاتبة الكويتية هبه حماده هي من كتبت كلمات الأغنية، التي أطلق عليها "هدف"، ومن أداء الفنانين القطري فهد الحجاجي والكويتي حمود الخضر.

ويتضمن فيديو كليب الأغنية الرسمية للبطولة "هدف"، الذي نشر عبر الحسابات الرسمية للبطولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تعكس حالة التنوع الكبيرة المعروفة عن الثقافات الآسيوية، واستعراض لقطات رياضية، بحيث تكون متماشية أيضا مع الحدث الآسيوي المرتقب،

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وركزت الأغنية بشكل كبير على اختلاف الفنون بين شعوب آسيا، وكذلك أساليب الطهي فضلا عن مظاهر الحياة اليومية بشكل عام لشعوب القارة الصفراء.

يذكر أن قطر تستضيف نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1988 و2011، علما بأن منتخبها هو حامل اللقب.

المصدر: "youtube/@AsianCupQatar2023"