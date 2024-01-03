الكشف عن قائمة منتخب قطر النهائية للدفاع عن لقب بطل كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تشكيلة المنتخب النهائية للدفاع عن لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم 2023، المقررة على أرضه من 12 يناير الجاري ولغاية 10 فبراير2024.

توج منتخب قطر باللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بالنسخة الماضية بالإمارات عام 2019، تحت قيادة المدرب الإسباني فيلكس سانشيز، الذي انتهي دوره عقب خروج "العنابي" من دور المجموعات لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وتولى البرتغالي كارلوس كيروش تدريب المنتخب القطري، قبل أن تسند المهمة للمدرب الإسباني الآخر ماركيز لوبيز، الذي يعرف الكرة القطرية جيدا، حيث تولى تدريب الوكرة طوال 6 مواسم، وتوج بلقب أفضل مدرب في دوري نجوم قطر للموسم (2021-2022).

استقر ماركيز لوبيز على القائمة النهائية لمنتخب قطر، الذي يستعد للدفاع عن لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم 2023، التي جاءت كالتالي:

لحراسة المرمى: سعد الشيب، صلاح زكريا، مشعل برشم

لخط الدفاع: المهدي علي، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، سلطان البريك، طارق سلمان، لوكاس ميندز، همام الأمين

لخط الوسط: أحمد فتحي، جاسم جابر، حسن الهيدوس، خالد محمد، عبد العزيز حاتم، علي أسد، محمد وعد، مصطفى مشعل

الهجوم: أحمد الجانحي، أحمد علاء، أكرم عفيف، إسماعيل محمد، المعز علي، خالد منير ويوسف عبد الرزاق.

قـائـمـتـنـا الأخـيـرة لـ آسـيــا🏆



اختيارات مدرب منتخبنا ماركيز لوبيز لبطولة #كأس_آسيا2023👨🏻‍🏫



كل التوفيق لـ #العنابي💪 pic.twitter.com/vr9Xp14bbU — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) January 3, 2024

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ويستهل المنتخب القطري مشوار الدفاع عن لقب بطل كأس آسيا لكرة القدم، على ملعب "لوسيل" الذي احتضن المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، حيث يلتقي نظيره اللبناني في أولى مباريات المجموعة الأولى، ويواجه بعدها منتخبي طاجيكستان والصين يومي 17 و22 من الشهر نفسه، على الترتيب.

المصدر: "twitter/QFA"