تركي آل الشيخ: "كاميرا.. متردد أحطها للبليهي".. وأيبار آل الشيخ تعلق بالفيديو

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن محاولة استخدام تقنية جديدة خلال مباريات كأس موسم الرياض، المقرر إقامتها بين شهري يناير وفبراير 2024.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس": "كاميرا الجسم مع الصوت بنحاول نستخدمها في كاس موسم الرياض متردد احطها للبليهي".

كاميرا الجسم مع الصوت بنحاول نستخدمها في كاس موسم الرياض متردد احطها للبليهي 😎 pic.twitter.com/chzqeDiHOC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 2, 2024

وعلقت أيبار آل الشيخ في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، قائلة: "لازم يا أبو ناصر، لا تتردد، موضوع علي البليهي لا تترد حطها...".

وكانت ملاعب كرة القدم في السنوات الأخيرة قد شهدت استخدام هذه التقنية، من خلال وضع كاميرا خاصة على جسم أحد اللاعبين أو الحكام، لزيادة الإثارة وتقريب المشاهدين من أجواء المباراة.

ويشارك في كأس موسم الرياض كل من أندية الهلال والنصر السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي، على أن تكون انطلاق مباريات البطولة في 29 من الشهر الأول هذا العام، على أرض ملعب "المملكة أرينا".

ويستعد علي البليهي، مدافع فريق الهلال، للمشاركة في البطولة، ويعد من أكثر اللاعبين الذين تصدروا مشهد كرة القدم السعودية في المرحلة الماضية.

المصدر: "twitter/Turki_alalshikh"