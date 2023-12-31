الدوري الإنجليزي.. توتنهام يستعيد توازنه بثلاثية في شباك بورنموث

استعاد نادي توتنهام توازنه سريعا بعد سقوطه الكبير الخميس الماضي أمام مضيفه برايتون 2-4، بفوزه يوم الأحد على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-1 في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد سجله السنغالي باب سار في الدقيقة التاسعة.

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وفي الشوط الثاني، ضاعف النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71 ثم أضاف المهاجم البرازيلي ريشارليسون الهدف الثالث.

وأحرز بورنموث هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 عبر أليكس سكوت.

وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس وبات على بعد ثلاث نقاط من المتصدر ليفربول الذي يواجه غدا الاثنين نيوكاسل في قمة المرحلة الـ20.

في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الـ12.

المصدر:RT