الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواصل نزيف النقاط بسقوطه أمام فولهام

تكبد أرسنال الخسارة الثانية تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسقوطه أمام مضيفه فولهام بنتيجة 1-2 ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من المسابقة يوم الأحد.

وبعد سقوطه أمام ضيفه وست هام بهدفين دون رد في الجولة الماضية، دخل أرسنال مباراة فولهام وعينه على الظفر بالنقاط الثلاث للانقضاض على صدارة الدوري ولو مؤقتا.

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وبدأ أرسنال المباراة بشكل مثالي حيث تقدم مبكرا في الدقيقة الخامسة بهدف حمل توقيع بوكايو ساكا.

وبعد الهدف، تراجع زخم أرسنال نتيجة تحسن أداء فولهام الذي اعتمد على المرتدات، أسفرت إحداها عن هدف التعادل عبر المهاجم المكسيكي المخضرم راؤول خيمينيز الذي سدد الكرة من مسافة قريبة في شباك الحارس الإسباني دافيد رايا في الدقيقة 29.

وأحرز فولهام هدف التقدم بعد ركنية ودربكة أمام المرمى وصلت على إثرها الكرة إلى الجامايكي بوبي ريد الذي سدد الكرة في شباك أرسنال (59).

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ليفربول وأستون فيلا، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب، وبفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الثالث.

في المقابل، نجح فولهام في إنهاء سلسلة النتائج السلبية، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: RT