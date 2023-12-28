 
مباشر

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يفوت فرصة استعادة الصدارة بسقوطه المفاجئ أمام وست هام

الرياضة

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يفوت فرصة استعادة الصدارة بسقوطه المفاجئ أمام وست هام
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wow5

فرط أرسنال في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من ليفربول بخسارته على أرضه أمام وست هام يونايتد بهدفين دون رد يوم الخميس في الجولة الـ19 من المسابقة.

وأحرز التشيكي توماس سوسيك والمدافع اليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس هدفي وست هام في الدقيقتين 13 و55.

وسنحت فرصة ذهبية لنادي وست هام للخروج فائزا من المباراة بنتيجة ثقيلة عندما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الجناح الجزائري سعيد بن رحمة لم ينجح في ترجمتها إلى هدف.

إقرأ المزيد
ليفربول يتخطى بيرنلي ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي
ليفربول يتخطى بيرنلي ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة وتراجع للمركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول الذي اعتلى الصدارة بفوزه على بيرنلي بهدفين دون رد.

في المقابل رفع وست هام رصيده إلى 33 نقطة وقفز للمركز السادس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا