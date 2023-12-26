ليفربول يتخطى بيرنلي ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي
AP
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اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 19 من المسابقة.
وسجل ثنائية ليفربول، الأوروغوياني داروين نونيز في الدقيقة السادسة، والبديل البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة 90.
هدف ليفربول الاول امام بيرنلي عن طريق نونيز ⚽️— نواف العقيّل (@nawaf__oga) December 26, 2023
🎥 @beINSPORTS_EN
pic.twitter.com/odQHoawImC
December 26, 2023
وهذا هو أول انتصار لليفربول في الدوري بعد تعادلين تواليا مع مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1) ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال مع مباراة أقل للأخير.
في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.
المصدر: RT