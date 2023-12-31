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الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يحسم القمة مع روما ويستعيد فارق النقطتين عن إنتر

الرياضة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يحسم القمة مع روما ويستعيد فارق النقطتين عن إنتر
AP
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حسم يوفنتوس قمة المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمام ضيفه روما لصالحه 1-0 واستعاد فارق النقطتين بينه وبين إنتر المتصدر.

وسجل لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 47.

وهذا الفوز هو الثاني تواليا لفريق "السيدة العجوز" والـ13 هذا الموسم فاستغل تعثر إنتر أمام مضيفه جنوى 1-1 وأعاد الفارق بينهما إلى نقطتين بعدما كان رجال المدرب سيموني إنزاغي رفعوه إلى أربع نقاط في المرحلة الـ16 عندما استغلوا تعثر يوفنتوس أمام جنوى بالذات بالنتيجة ذاتها 1-1.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة في مركز الوصافة مقابل 45 لإنتر، فيما تراجع روما إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة.

المصدر: وكالات

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