"هل يرسل شقيقه التوأم للمنتخب؟".. نائب رئيس الاتحاد الألماني يسخر من غوندوغان

انتقد نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، رالف أوفي شافرت بشكل ساخر نجم خط وسط نادي برشلونة ومنتخب "المانشافت"، إلكاي غوندوغان بسبب تذبذب مستواه مع المنتخب.

وقال شافرت في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "غوندوغان يلعب بشكل مميز مع ناديه برشلونة، ثم يظهر بشكل مختلف مع المنتخب الألماني".

وتابع "لا أعلم هل يرسل غوندوغان شقيقه التوأم الأقل موهبة منه للعب مع المنتخب الألماني، فأنا في الحقيقة لا أفهم الأمر".

وأضاف "لدي الكثير من الشكوك قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية في العام المقبل، ولا أعتقد أن سوء أداء المنتخب الألماني بسبب المدرب".

ويتعرض المنتخب الألماني وقائده غوندوغان للكثير من الانتقادات بعد تراجع مستوى "المانشافت" في الفترة الأخيرة، مما تسبب في إقالة المدير الفني هانز فليك، وإسناد المهمة إلى جوليان ناغلسمان.

يذكر أن قرعة دور المجموعات لبطولة كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا في صيف عام 2024، أوقعت منتخب ألمانيا في مجموعة تضم اسكتلندا والمجر وسويسرا.

وقبل خوضه منافسات "يورو 2024"، يلعب منتخب ألمانيا مباراتين وديتين قويتين ضد فرنسا وهولندا في مارس المقبل.

المصدر:"موندو ديبورتيفو"