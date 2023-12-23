"جن جنونه".. مدرب يفقد أعصابه بعد هدف قاتل (فيديو)

استشاط لويس غارسيا مدرب فريق ديبورتيفو ألافيس غضبا وانتابته حالة هستيرية بعد خسارة فريقه في الوقت القاتل أمام ريال مدريد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 18 للدوري الإسباني.

واقتنص فريق ريال مدريد هدف الفوز الوحيد عبر لاعبه لويس فاسكيز في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع للمباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي، بالرغم من أن الفريق الملكي كان يلعب بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 54 بعد طرد قلب دفاعه ناتشو.

وجن جنوب المدير الفني لنادي ديبورتيفو ألافيس، لويس غارسيا، الذي فقد أعصابه وانفجر غضبا، بعد هدف ريال مدريد.

والتقطت عدسات الكاميرات حالة الغضب الجنونية التي انتابت لويس غارسيا، الذي بدأ بالصراخ ويتحرك بشكل جنوني ويركل الأشياء من حوله، وأمسك بشخص على دكة البدلاء بعصبية وانفعال، قبل أن يقوم بخلع سترته ورميها على الأرض، ومن ثم جلس على كرسيه، واستمر في الصراخ والضرب بقدميه في حالة من الغضب الشديد.

Fair to say Deportivo Alaves’ coach didn’t take Lucas Vazquez’s goal well…



pic.twitter.com/Vo1fBF3WMg — CentreGoals. (@centregoals) December 21, 2023

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وقال لويس غارسيا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم نهاجم بشكل جيد أمام 10 لاعبين.. لكننا لم نواجه معاناة هجومية أيضا، وما أغضبني هو الهدف".

المصدر: وكالات