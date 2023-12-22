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شاهد.. لاعب ريال مدريد روديغير يقوم بحركة مثيرة "مستفزة" ضد خصمه

الرياضة

شاهد.. لاعب ريال مدريد روديغير يقوم بحركة مثيرة
/ANDER GILLENEA
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يقوم اللاعب الألماني أنطونيو روديغير (30 عاما) مدافع فريق ريال مدريد بحركات استفزازية غريبة وتصرفات مثيرة للجدل، ضد منافسيه على أرضية الملعب أثناء المباريات.

وقد انتشر مقطع فيديو على منصة "إكس" لحركة جديدة غريبة قام بها روديغير ضد أحد لاعبي نادي ديبورتيفو ألافيس (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

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وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، تصرف روديغير مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي (1-1)، خلال المباراة التي جمعت بينهما، في مايو الماضي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

قام روديغير حينها برقابة لصيقة لهالاند، ورافقه أينما تواجد فوق أرضية الملعب، وكان فعليا ظلا له، واستفزه كثيرا ما حد من خطورة النجم النرويجي.

المصدر: منصات التواصل 

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