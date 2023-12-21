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شاهد.. ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة بهدف قاتل

الرياضة

شاهد.. ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة بهدف قاتل
AP /Ricardo Larreina
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خرج ريال مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين الفريق الملكي بالفضل في انتصاره للاعبه لوكاس فاسكيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع للزمن الأصلي للقاء.

وأكمل "الميرنغي" المواجهة بعشرة لاعبين من الدقيقة 54 بعد طرد مدافعه ناتشو.

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وحقق فريق ريال مدريد بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، واعتلى صدارة الدوري، متجاوزا بفارق الأهداف والمواجهة المباشرة فريق جيرونا، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ريال بيتيس (1-1) في الوقت القاتل للقاء الذي جمعهما في وقت سابق من مساء الخميس أيضا.

في المقابل، مني نادي ديبورتيفو ألافيس بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويشغل المركز السادس عشر على سلم الترتيب وبرصيد 16 نقطة أيضا.

المصدر: RT 

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