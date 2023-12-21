بسبب فضيحة جنسية.. استبعاد لاعب ريال مدريد عن مباراة ألافيس

أفادت تقارير صحفية بأنه تم استبعاد المدافع الشاب راؤول أسينسيو من قائمة فريق ريال مدريد التي ستواجه مضيفه ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 18 من الدور الإسباني.

واستعان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، باللاعب الشاب راؤول أسينسيو، من الفريق الرديف للفريق الملكي، لتعويض غياب عدد من لاعبي خط الدفاع، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، إثر اتهامه إلى جانب مجموعة من اللاعبين بممارسة الجنس مع فتاة قاصر في وقت سابق من العام الحالي.

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وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن الضجة التي أثارها استدعاء أسينسيو إلى المباراة دفعت المدرب كارلو أنشيلوتي إلى الجلوس مع اللاعب وتم إبلاغه بأن استبعاده من القائمة هو القرار الأفضل بالنسبة له وللنادي.

وسيمثل اللاعب إلى جانب 3 آخرين من ريال مدريد أمام المحكمة بتهمة تصوير فتاة قاصر في أثناء ممارسة الجنس معها، ونشر المقطع بالإضافة إلى استغلال القصر في إنتاج مواد إباحية.

ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة في جدول ترتيب "لا ليغا" برصيد 42 نقطة، بينما يشغل نادي ديبورتيفو ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

المصدر: وكالات