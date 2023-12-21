ريال بيتيس يقدم هدية "بالمجان" لريال مدريد وبرشلونة على حساب جيرونا (فيديو)

أوقف ريال بيتيس سلسلة انتصارات ضيفه جيرونا، بتعادله معه (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع المهاجم الأوكراني أرتيوم دوفبيك فريق جيرونا في المقدمة بهدف سجله من ركلة جزاء، عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

🇪🇸 Goal: Artem Dovbyk | Real Betis 0-1 Gironapic.twitter.com/IbQJhwEIfg — FootColic ⚽️ (@FootColic) December 21, 2023

ورد المدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من نهاية الزمن الأصلي للقاء، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء.

BETIS EQUALIZES AGAINST GIRONA!! LET'S GOpic.twitter.com/LTEb6pAqqD — Dr Yash  (@YashRMFC) December 21, 2023

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واكتفى نادي جيرونا بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 45 نقطة، وبات مهددا بخسارة صدارة الدوري لصالح وصيفه ريال مدريد الذي يملك 42 نقطة، قبل مباراته مساء اليوم أيضا، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس.

في حين رفع ريال بيتيس رصيده إلى 28 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب "لا ليغا".

المصدر: RT