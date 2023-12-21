 
مباشر

ريال بيتيس يقدم هدية "بالمجان" لريال مدريد وبرشلونة على حساب جيرونا (فيديو)

الرياضة

ريال بيتيس يقدم هدية
AFP CRISTINA QUICLER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnai

أوقف ريال بيتيس سلسلة انتصارات ضيفه جيرونا، بتعادله معه (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع المهاجم الأوكراني أرتيوم دوفبيك فريق جيرونا في المقدمة بهدف سجله من ركلة جزاء، عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

ورد المدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من نهاية الزمن الأصلي للقاء، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء.

إقرأ المزيد
بسبب فضيحة جنسية.. استبعاد لاعب ريال مدريد عن مباراة ألافيس
بسبب فضيحة جنسية.. استبعاد لاعب ريال مدريد عن مباراة ألافيس
إقرأ المزيد
برشلونة يفلت من كمين فريق تركي آل الشيخ
برشلونة يفلت من كمين فريق تركي آل الشيخ

واكتفى نادي جيرونا بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 45 نقطة، وبات مهددا بخسارة صدارة الدوري لصالح وصيفه ريال مدريد الذي يملك 42 نقطة، قبل مباراته مساء اليوم أيضا، أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس.

في حين رفع ريال بيتيس رصيده إلى 28 نقطة، ويشغل المركز السابع على سلم ترتيب "لا ليغا".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية