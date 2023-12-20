محمد الشناوي يغادر معسكر الأهلي في مونديال الأندية.. ويعقد جلسة مع مسؤولي ضمك السعودي

أفادت تقارير صحفية، بأن حارس مرمى نادي الأهلي المصري، محمد الشناوي، عقد جلسة مع مسؤولي نادي ضمك السعودي لكرة القدم، الذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لمصدر داخل نادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع "مانشيت": "محمد الشناوي، غادر فندق إقامة الفريق بمدينة جدة، أمس الثلاثاء، لمدة 60 دقيقة من أجل الاجتماع مع مسؤولي ضمك السعودي، للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل عقده مع النادي قبل إتمام الصفقة بصورة مباشرة مع إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب".

وأضاف المصدر:"محمد الشناوي اجتمع مع مسؤولي ضمك السعودي، واتفق على الحصول على 3 ملايين دولار كراتب سنوي مع الفريق السعودي مع زيادة 500 ألف دولار عن كل موسم تعاقد، مطالبا مسؤولي ضمك بحسم الصفقة سريعا مع إدارة الأهلي، لاسيما أنهم متواجدون في المملكة لمساندة الفريق خلال مشاركته في مونديال الأندية 2023 المقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية".

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وأتم المصدر: "محمد الشناوي، حصل على تأكيدات من قبل مسؤولي نادي ضمك، بأنه بدأوا في الحديث بصورة رسمية مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لحسم الصفقة في الشتوية القادمة، وتم الوصول إلى اتفاق شبه نهائي على إتمام الصفقة".

وقاد محمد الشناوي نادي الأهلي للتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، على حساب نادي اتحاد جدة (3-1)، بتصديه لركلة جزاء، قبل أن يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين من دون رد.

وسيواجه نادي الأهلي فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، على المركز الثالث لمونديال الأندية، يوم الجمعة المقبل، في مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بجدة.

المصدر: "mansheet.net"