مفاجأة من العيار الثقيل في القائمة الأولية لمنتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن قائمة منتخب مصر الأولية التي تضم 55 لاعبا، استعدادا لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار مطلع 2024.

وتقام نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في كوت ديفوار خلال الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة القارية، إلى جانب كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتضم القائمة الأولية 55 لاعبا، على أن يتم اختصارهم في القائمة النهائية إلى 27 لاعبا.

وشهدت قائمة منتخب "الفراعنة" مفاجأة من العيار الثقيل بعودة النجم عبد الله السعيد (38 عاما) لاعب نادي (بيراميدز)، رغم إعلانه الاعتزال الدولي، إضافة إلى عودة أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، ومحمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، بعد تعافي الثنائي من الإصابة.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولية لكأس أمم إفريقيا 2023 كالتالي:

لحراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد ومحمد صبحي (الزمالك) - محمد أبو جبل (البنك الأهلي) - محمود جاد (المصري) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمود مرعي وكريم حافظ (بيراميدز) - محمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم (الأهلي) - عمر كمال عبد الواحد (فيوتشر) - أحمد حجازي (اتحاد جدة) - أحمد أبو الفتوح ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد شكري وأحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - حسين السيد (المصري).

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة) - إمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - نبيل عماد (الزمالك) - محمد النني (أرسنال) - مصطفى فتحي ورمضان صبحي ومهند لاشين وعبد الله السعيد (بيراميدز) - محمود حمادة (المصري) - سام مرسي (إبسويتش تاون) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) - عبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع (الإسماعيلي) - مصطفى عبد الرؤوف (زد).

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيغيه" (طرابزون سبور) - أحمد حسن كوكا (بينيديك سبور) - محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى محمد (نانت) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - أسامة فيصل (البنك الأهلي) - أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) - محمد شريف (الخليج) - أحمد أمين أوفا (إنبي).

قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار🇪🇬💪#أخبار_ONTimepic.twitter.com/H4gr1htVQw — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 20, 2023

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المصدر: وسائل إعلام مصرية