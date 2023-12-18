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الأهلي يفشل في تحقيق "الحلم المصري" الكبير (فيديو)

الرياضة

الأهلي يفشل في تحقيق
AFP GIUSEPPE CACACE
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أخفق نادي الأهلي المصري في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في السعودية، إثر خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي (0-2) اليوم الاثنين.

 وأحرز هدفي الفريق البرازيلي كل من اللاعبين، جون أرياس، وجون كينيدي، في الدقيقتين (71 من ضربة جزاء، 90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين، في مدينة الملك عبد الله الرياضية "ملعب الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة.

وسيكون فريق فلومينينسي الذي بدأ مشاركته في مونديال الأندية 2023، من الدور قبل النهائي مباشرة، على موعد في نهائي البطولة، مع الفائز من المباراة التي ستجمع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، ونادي أوراوا رد دايموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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التشكيلة الأساسية لمباراة
التشكيلة الأساسية لمباراة "الحلم المصري"

بينما سيكتفي نادي الأهلي بالمنافسة على المركز الثالث، ضد الفريق الخاسر في المباراة الأخرى ضمن الدور نصف النهائي للمونديال.

وأخفق نادي الأهلي في الوصول إلى مونديال الأندية لكرة القدم، للمرة التاسعة في تاريخه.

وكان نادي الأهلي قد فاز على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الدور الثاني من البطولة.

المصدر: RT 

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