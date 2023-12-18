التشكيلة الأساسية لمباراة "الحلم المصري"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الاثنين، صوب مدينة جدة السعودية، التي تحتضن المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي "المارد الأحمر" بطل إفريقيا، مع منافسه فلومينينسي، بطل أمريكا الجنوبية، في مدينة الملك عبد الله الرياضية "ملعب الجوهرة المشعة"، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية لكرة القدم 2023.

ويسعى نادي الأهلي لتحقيق حلم جماهيره، من خلال الوصول إلى مونديال الأندية لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يسبق أن نجح في ذلك خلال 8 مشاركات.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر (63 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية "للمارد الأحمر" لمواجهة منافسه فلومينينسي:

محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

هكذا سنبدأ مواجهة نصف نهائي المونديال أمام فلومينينسي 📋#الأهلي_في_المونديالpic.twitter.com/mCHSPLAXbP — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 18, 2023

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وكان نادي الأهلي قد فاز على نادي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الدور الثاني من البطولة.

بينما يبدأ فريق فلومينينسي مشاركته في مونديال الأندية 2023، من الدور قبل النهائي مباشرة.

وسيضرب الفائز موعدا في نهائي المونديال، مع الفائز من المباراة الأخرى ضمن الدور قبل النهائي، التي ستجمع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، ونادي أوراوا رد دايموندز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

المصدر: RT