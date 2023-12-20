غوارديولا ينتقد ملعب السعودية.. ويحسم مصيره مع مانشستر سيتي

انتقد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي ملعب "الجوهرة المشعة"، بعد تأهل فريقه إلى نهائي مونديال الأندية 2023، التي تستضيفها السعودية.

ونجح مانشستر سيتي في حسم تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه العريض على أوراوا رد ديموندز الياباني 3-0، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات نصف النهائي، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

وأشار غوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن فريقه تأهل لنهائي المونديال، على الرغم من أن ظروف الملعب وأرضية "الجوهرة المشعة"، لم تكن بالجودة المطلوبة.

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بيب غوارديولا:



ظروف الملعب وأرضيته لم تكن بالجوده المطلوبة. pic.twitter.com/PBtFypqOjh — EPL World (@EPLworld) December 19, 2023

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من جهة أخرى حسم المدير الفني الإسباني، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في ظل الحديث عن إمكانية رحيله، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأعلن غوارديولا استمراره مع النادي الإنجليزي، خاصة مع امتداد عقده مع الفريق الأول، لمدة موسم رياضي آخر، قائلا: "أنا سعيد هنا.. وأرغب في البقاء".

وضرب مانشستر سيتي موعدا في نهائي المونديال مع فريق فلومينينزي البرازيلي، الذي تغلب على نادي الأهلي المصري بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي، في مدينة الملك عبد الله الرياضية "ملعب الجوهرة المشعة" أيضا، ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

المصدر: "وسائل إعلام"