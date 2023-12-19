مونديال الأندية.. مانشستر سيتي يقسو على بطل آسيا (فيديو)

بلغ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على حساب نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، بالسعودية.

تقدم الفريق الإنجليزي في الشوط الأول بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع النرويجي ماريوس هويبراتين خطأ في مرماه، في الوقت المحتسب بدلا للضائع.

وأضاف السيتي هدفين في الشوط الثاني عبر كل من اللاعبين، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، والبرتغالي برناردو سيلفا، عند الدقيقتين (52، 59) على الترتيب، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بجدة.

هدف مانشستر سيتي الاول من المدرجات 🩵 #مانشستر_ستيpic.twitter.com/HHWkp51tFu — علي O² (@o2_ali_salim) December 19, 2023

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وضرب مانشستر سيتي موعدا في نهائي المونديال مع فريق فلومينينزي البرازيلي، الذي تغلب على نادي الأهلي المصري بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، في مدينة الملك عبد الله الرياضية "ملعب الجوهرة المشعة" أيضا، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023.

بينما سيكتفي أوراوا ريد دياموندز بالمنافسة على المركز الثالث لمونديال الأندية، ضد نادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بجدة.

المصدر: RT