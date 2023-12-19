 
مباشر

مونديال الأندية.. مانشستر سيتي يقسو على بطل آسيا (فيديو)

الرياضة

مونديال الأندية.. مانشستر سيتي يقسو على بطل آسيا (فيديو)
AFP Giuseppe CACACE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wmqp

بلغ فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نهائي بطولة كأس العالم للأندية، على حساب نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، بالسعودية.

تقدم الفريق الإنجليزي في الشوط الأول بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع النرويجي ماريوس هويبراتين خطأ في مرماه، في الوقت المحتسب بدلا للضائع.

وأضاف السيتي هدفين في الشوط الثاني عبر كل من اللاعبين، الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، والبرتغالي برناردو سيلفا، عند الدقيقتين (52، 59) على الترتيب، في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بجدة.

إقرأ المزيد
مونديال الأندية 2023.. التشكيلة الأساسية للمباراة بين بطلي آسيا وأوروبا
مونديال الأندية 2023.. التشكيلة الأساسية للمباراة بين بطلي آسيا وأوروبا
إقرأ المزيد
الأهلي يفشل في تحقيق
الأهلي يفشل في تحقيق "الحلم المصري" الكبير (فيديو)

وضرب مانشستر سيتي موعدا في نهائي المونديال مع فريق فلومينينزي البرازيلي، الذي تغلب على نادي الأهلي المصري بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، في مدينة الملك عبد الله الرياضية "ملعب الجوهرة المشعة" أيضا، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2023.

بينما سيكتفي أوراوا ريد دياموندز بالمنافسة على المركز الثالث لمونديال الأندية، ضد نادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بجدة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية