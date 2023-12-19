مونديال الأندية 2023.. التشكيلة الأساسية للمباراة بين بطلي آسيا وأوروبا

تحتضن مدينة جدة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين فريقي أوراوا رد دايموندز الياباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وسيطلق الحكم السعودي محمد خالد الهويش صفارة بداية المباراة بين نادي أوراوا رد دايموندز، بطل دوري أبطال آسيا، ومانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وسيبدأ البولندي ماتشي سكورزا (51 عاما)، المدير الفني لنادي أوراوا رد دايموندز، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مانشستر سيتي:

بينما اختار الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه، لمواجهة بطل آسيا:

31- إيدرسون

2- كايل وولكر

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5- جون ستونز

25- مانويل أكانجي

6- ناثان آكي

16- رودريغو

8- ماثيو كوفاتشيتش

27- ماتيوس نونيز

20- برناردو سيلفا

47- فيل فودين

10- جاك غريليتش.

إليكم اختيارات بيب جوارديولا لمواجهة أوراوا ريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 📝#السيتيpic.twitter.com/0jD7pGcCJI — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 19, 2023

وسيضرب الفائز موعدا في نهائي المونديال، مع نادي فلومينينسي البرازيلي، الذي تغلب على نادي الأهلي المصري بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، في مدينة الملك عبد الله الرياضية "ملعب الجوهرة المشعة" أيضا، ضمن الدور نصف النهائي من مونديال الأندية لكرة القدم 2023.

المصدر: RT