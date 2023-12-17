ليفربول يتعثر أمام مانشستر يونايتد ويفشل في استعادة الصدارة

فشل نادي ليفربول في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي من أرسنال بتعثره بنتيجة التعادل السلبي مع ضيفه وغريمه مانشستر يونايتد يوم الأحد في قمة المرحلة الـ17 من "لبريمير ليغ".

وفرض ليفربول سيطرته على معظم أطوار المباراة وسنحت للاعبيه بعض الفرص للتسجيل لكن لم تتم ترجمتها إلى أهداف.

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في حين ركن مانشستر يونايتد إلى الدفاع واعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة والتي كانت تشكل خطورة كبيرة على مرمى "الريدز".

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 38 وتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي ارتقى إلى الصدارة بعد فوزه على برايتون بهدفين دون رد في وقت سابق اليوم.

كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

المصدر: RT