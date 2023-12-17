الدوري الإنجليزي.. أرسنال يهزم برايتون ويستعيد الصدارة مؤقتا

استعاد أرسنال توازنه والصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه برايتون 2-0 الأحد على ملعب "الإمارات" في لندن في المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجمان الدوليان البرازيلي غابريال جيزوس، والألماني كاي هافيرتس، هدفي أرسنال في الدقيقتين 53 و87.

ونهض الفريق اللندني بسرعة من كبوة سقوطه أمام أستون فيلا 0-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 39 نقطة مستعيدا صدارة الدوري بفارق نقطتين مؤقتا عن ليفربول الذي يستضيف مانشستر يونايتد لاحقا في قمة المرحلة.

في المقابل، بقي رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز التاسع.

ويحل أرسنال ضيفا ثقيلا على ليفربول السبت المقبل في قمة المرحلة الـ18.

المصدر: وكالات