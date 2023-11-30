نجم غلطة سراي يهدي هدفه في شباك مانشستر يونايتد لأطفال فلسطين

أهدى نجم غلطة سراي كريم أكتوركوغلو، الهدف الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد أمس الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للأطفال المتضررين من الحرب في فلسطين.

وقلب غلطة سراي تأخره بنتيجة 1-3 إلى تعادل ثمين 3-3، وتكفل المهاجم الدولي التركي أكتوركوغلو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 71 بعد أن سدد الكرة ببراعة في الزاوية العليا لمرمى مانشستر يونايتد.

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وعقب اللقاء، وفي تصريحات صحفية، أهدى أكتوركوغلو هدفه لأطفال فلسطين قائلا "أهدي هذا الهدف إلى أطفال فلسطين الذين يستحقون مستقبلا مليئا بالأمل والسلام".

وأضاف الدولي التركي عن أطفال فلسطين: "شجاعتهم وصمودهم يمثلان مصدر إلهام لي على أرضية الملعب".

ويحتل غلطة سراي المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري الأبطال، برصيد خمس نقاط وأبقى حظوظه على التأهل للدور ثمن النهائي مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاغن في الجولة السادسة الأخيرة.

المصدر: الأناضول