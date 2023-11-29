دوري الأبطال.. زياش يقود غلطة سراي لتقويض آمال مانشستر يونايتد في مباراة غزيرة بالأهداف

قاد المغربي حكيم زياش غلطة سراي إلى قلب تأخره بهدفين وانتزاع التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد 3-3 الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف يونايتد كل من الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، والبرتغالي برونو فيرنانديش، والاسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقائق 11، و18، و55 تواليا، فيما سجل زياش هدفين للفريق التركي (29 و62) وصنع الثالث لزميله التركي كيريم أكتوركوغلو (71).

جووووول اول غلطة سراي حكيم زياش ⚽️



مانشستر يونايتد 2-1 غلطة سراي

pic.twitter.com/CvtO6se5vU — احمد (@v_a8a) November 29, 2023

كووول تاني ولا اروع ل #زياش حبة المشماش 🍑🤣pic.twitter.com/hFsvPa4xNS — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) November 29, 2023

بووووووووم

كورة غدارة غدارة

بتمريرة رائعة ولا اروع من حبة المشماش #زياش فريق #كلاطة_سراي يسجل هدف التعادل.pic.twitter.com/cy55urk0dr — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) November 29, 2023

وباتت حظوظ مانشستر يونايتد في التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا خاضعة لحسابات دقيقة ولا يسيطر عليها وحده، حيث بقي متذيلا لترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع كوبنهاغن الدنماركي الذي يواجه في وقت لاحق بايرن ميونخ (12 نقطة)، علما بأن الأخير ضمن مسبقا صدارة المجموعة وتأهله إلى الأدوار الإقصائية.

ويتبقى ليونايتد مباراة واحدة أمام بايرن في المسابقة القارية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في ملعبه "أولد ترافورد" لإبقاء أي آمال بالتأهل.

في المقابل، يحتل غلطة سراي المركز الثاني برصيد 5 نقاط وأبقى حظوظه مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاغن في الجولة السادسة الأخيرة.

المصدر: وكالات