دوري أبطال أوروبا.. إشبيلية يفرّط بالفوز على أيندهوفن ويودع المسابقة

ودع إشبيلية الإسباني دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، بعدما أهدر تقدمه بهدفين أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي وخسر 2-3، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.

وتقدم إشبيلية بهدفي سيرخيو راموس والمغربي يوسف النصيري في الدقيقتين 24 و47، لكن طرد جناح إشبيلية، الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس ببطاقتين صفراوين خلال أربع دقائق، فتح الباب على مصراعيه أمام أيندهوفن للرد.

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وأسكت الفريق الهولندي الجماهير الحاضرة في ملعب "رامون سانشيز بيسخوان"، إذ سجل ثلاثة أهداف متتالية عبر المغربي إسماعيل صيباري، (68)، الصربي نيمانيا غوديليي بالخطأ في مرماه (81)، والأمريكي ريكاردو بيبي (90+2)، لينهي آمال إشبيلية في بلوغ ثمن النهائي.

وبهذا الفوز، أصبح أيندهوفن في المركز الثاني مع ثماني نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال متصدر المجموعة الذي يواجه لنس الفرنسي الثالث (خمس نقاط) في وقت لاحق.

ولا يزال بإمكان إشبيلية الفائز بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) سبع مرات، التأهل إلى تلك المسابقة (يوروبا ليغ)، في حال فاز أرسنال على لنس ثم فعل النادي الإسباني الأمر نفسه أمام النادي الفرنسي في مباراته الأخيرة بالمجموعة.

المصدر: وكالات