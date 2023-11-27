شاهد.. راموس يتعرض لصدمة بعد طلبه من الحكم العودة لتقنية الفيديو

تعرض المدافع سيرجيو راموس، للطرد مباشرة من المباراة التي خسرها فريقه إشبيلية أمام ريال سوسييداد بنتيجة 1-2 أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصل راموس على البطاقة الصفراء الثانية (طرد غير مباشر) في الدقيقة 88 بعد تدخله العنيف على لاعب فريق ريال سوسييداد، لكن المدافع المخضرم احتج بقوة على قرار الحكم، وطالبه بضرورة العودة إلى تقنية الفيديو المساعد "فار"، من أجل مراجعة ما حدث.

Sergio Ramos was shown a RED CARD in Sevilla’s Game against Real Sociedad. 😬😬



Sergio Ramos asked the referee to check The VAR with the intention of canceling the second yellow card he received for the tackle. 👀



The referee went to check the VAR. The referee did cancel the… pic.twitter.com/y9LsJxPRSN — Out of context football videos (@Newland_vik1_) November 27, 2023

وبالفعل، توجه الحكم ميخيل أورتيز إلى تقنية الفيديو الموجودة في الملعب، حتى يراجع ما حدث بين راموس ومنافسه، ليتراجع عن قراره بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لمدافع إشبيلية لكن الحكم صدم راموس بإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، وأمره بالخروج من الملعب حيث اعتبر أن تدخله كان عنيفا ويستحق الطرد المباشر بدل الإنذار.

Sergio Ramos with a red card! 💪🏽🤍 pic.twitter.com/YAoqvyxQH8 — RMFC (@TeamRMFC) November 26, 2023

وذكرت شبكة "مستر شيب" الإسبانية للإحصائيات الرياضية، أن راموس البالغ عمره 37 عاما، حطم رقما قياسيا، بعدما أصبح أكثر لاعب إسباني تعرضا للطرد من المواجهات التي خاضها في مسيرته الاحترافية، عقب نيله 30 بطاقة حمراء، بواقع بطاقة واحدة مع فريق بداياته إشبيلية أتلتيكو، و26 بطاقة مع فريقه الأسبق ريال مدريد، وبطاقتين مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، وبطاقة حمراء واحدة مع فريقه الحالي إشبيلية.

#OJOALDATO - Sergio Ramos se convierte en el primer jugador español que alcanza las 30 expulsiones en partidos oficiales: 1 con el Sevilla Atlético, 26 con el Real Madrid, 2 con el Paris Saint-Germain y 1 con el Sevilla (ninguna con la selección española, por cierto). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 26, 2023

المصدر: "مستر شيب" + RT