نجم كرة السلة الأمريكي إيرفينغ يفاجئ الصحفيين بظهوره بعد لقاء فريقه ضد ميلووكي (فيديو)

فاجأ نجم دالاس مافريكس، الأمريكي كايري إيرفينغ، الصحفيين اليوم الأحد بظهوره بالمؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة فريقه ضد ميلووكي باكس، مرتديا الكوفية الفلسطينية.

وشارك إيرفينغ في مباراة فريقه دالاس مافريكس ضد ميلووكي باكس فجر الأحد، التي انتهت بخسارة الأول بنتيجة 132-125 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "إن بي إي".

وسجل إيرفينغ 39 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة.

Kyrie Irving stand with the Palestinian🗿 pic.twitter.com/k4I44Hpbyy — ibou (@teamibou23) November 19, 2023

وعقب المباراة، ظهر إيرفينغ في المؤتمر الصحفي وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، ولم ينزعها إلا عند نهاية حديثه في المؤتمر.

NBA star Kyrie Irving wears the Palestinian symbol of solidarity, the kuffiyeh.



🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/uSUGTldORA — sarah (@sahouraxo) November 19, 2023

ورغم أن إيرفينغ لم يتحدث علنا عن دعمه لفلسطين أو غزة، فإن ارتداءه الكوفية فهم بأنه رسالة تنديد بما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

يشار إلى أن دالاس مافريكس الذي يدافع إيرفينغ عن ألوانه، يعد من أول أندية الدوري الأمريكي التي أظهرت دعمها لإسرائيل منذ بدء الحرب مع حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات