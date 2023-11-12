مباراة مجنونة.. 8 أهداف في "موقعة" مانشستر سيتي وتشيلسي

فرض نادي تشيلسي التعادل على ضيفه مانشستر سيتي (4-4) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند التسجيل لمانشستر سيتي عند الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

ورد الضيوف بهدفين متتاليين عبر كل من المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، والجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ، في الدقيقتين (29، و37) على الترتيب.

وأدرك المدافع السويسري مانويل أكانجي التعادل للسيتي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وعاد هالاند ووضع الضيوف مرة أخرى في الدقيقة 47 بتسجيله الهدف الشخصي الثاني.

ولكن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون سجل هدف التعادل "للبلوز" في الدقيقة 67.

وسجل لاعب خط الوسط الإسباني رودري هدف التقدم للسيتي عند بحلول الدقيقة 86.

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واقتنص الإنجليزي كول بالمير، المهاجم السابق لفريق مانشستر سيتي، التعادل لفريق الحالي من ضربة جزاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن.

واكتفى فريق مانشستر سيتي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 28 نقطة، وانفرد بصدارة الدوري "البريمير ليغ" من جديد، بفارق نقطة عن فريقي ليفربول وأرسنال صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

بينما رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

المصدر: RT