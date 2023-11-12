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محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على برينتفورد (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز على برينتفورد (فيديو)
AP /Jon Super
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قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح الهدفين الأول والثاني "للريدز" في الدقيقتين (39 و62)، بينما تكفل زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

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ورفع فريق ليفربول رصيده بعد هذا الفوز، إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما توقف رصيد نادي برينتفورد عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم الترتيب حتى الآن.       

المصدر: RT 

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